Storbank kutter kursmål i tech-gigant

Netflix kommer til å igjen rapportere om svake kvartalstall etter at økende konkurranse har ført til svake abonnement-tall, skal en tro Barclays.

Storbanken estimerer at strømmeplattformen vil tape 2,8 millioner abonnenter i andrekvartal. Kredittkortdata fra banken indikerer at Netflix har mistet om lag 1 prosent av sine amerikanske abonnenter over perioden april-mai. Netflix estimerer selv at de vil miste 2 millioner abonnenter i andrekvartal.

– Til tross for flere av programmene til Netflix har fått høy rating, har den gjennomsnittlige kvaliteten på programmene son selskapet har lansert i andrekvartal har vært vesentlig lavere enn tidligere, til tross for at mengden programmer økte, skriver analytiker i Barclays Kannan Venkateshwar til CNBC.

Stranger Things

Den største lanseringen i andrekvartal var fjerde sesong av serien Stranger Things, som selskapet håpet skulle bidra til kundevekst. Dog har daglige brukere i USA og Canada hatt negativ vekst i mai.

– Vi mener at Netflix trenger å rebalansere innholdsmixen litt mer og sikte på høyere kvalitet fremfor kvantitet, spesielt med økende konkurranse fra aktører som Disney, Apple, HBO og Amazon, sier Venkateshwar.

Kursras

Netflix-aksjen har falt 70 prosent siden 1. januar 2022, i takt med at selskapet har vist tegn til vekst-nedgang i det svært konkurransepregede strømme-markedet. I april falt aksjen med 35 prosent på en dag etter at selskapet rapporterte om tap i antall abonnenter for første gang på mer enn ti år.

Barclays tror aksjen vil fortsette å falle. De argumenterer med at aksjen er dyr, og handles til 11,4 ganger estimert EBITDA for 2023. Til sammenlikning handles Alphabet og Meta til henholdsvis 10,3 og 6,8 ganger estimert EBITDA for 2023.

Barclays kutter kursmålet til 170 dollar fra tidligere 275 dollar per aksje. Dersom kursmålet innfris, tilsvarer dette en nedgang på 8,5 prosent fra onsdagens sluttkurs.