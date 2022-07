Boris Johnson bekrefter at han går av som statsminister og partileder

– Det er trist å gi opp verdens beste jobb, men sånn er livet, sier Johnsen ifølge BBC.

Han sier han blir værende som midlertidig statsminister sammen med sin nyutnevnte regjering inntil en ny partileder er valgt.

Denne prosessen har han blitt enig med ledelsen i De konservative om at skal starte allerede nå.

– Det er klart nå at de konservative parlamentarikerne mener det burde komme en ny leder av det partiet, og med det en ny statsminister, sier Johnson.

– En tidsplan vil bli kunngjort neste uke, sier Johnson.

Han lover å støtte sin etterfølger fullt ut.

«Jeg vet at noen mennesker vil bli lettet og mange av dere vil bli skuffet. Jeg vil at dere skal vite hvor trist jeg er over å gi opp den beste jobben i verden, sa han før han takket sin kone og familie og embetsverket».

De siste to dagene har 59 konservative politikere i og rundt Johnsen sagt opp stillingene i protest mot statsminister Johnsen. I går kveld sto Johnsen fast på at han ikke ville gi seg, men han har nå gitt etter for presset.

– Selv om det kan se ganske mørkt ut nå, så er jeg sikker på at vi har gode tider foran oss, sa Johnsen.