Aksjeekspert: – Vi nærmer oss bunnen

Cramer skriver til CNBC at markedet kan nå en bunn senere i år.

– Analysene til Tom DeMark indikerer at dersom markedet faller litt mer, kommer vi endelig til å se en bunn i løpet av året. Jeg håper han har rett, og jeg tror han har rett, sier Cramer.

Analysen det er snakk om er en 13-stegs kjøp-eller-selg-modell, som hjelper med å finne topper og bunner i aksjemarkedet. Cramer skriver at en viktig nøkkel for å bestemme når markedet er på bunnen er å identifisere når de som planlegger å selge har solgt.

Cramer skriver at ifølge analysen har den industritunge Dow Jones-indeksen nådd et nivå som er svært nær det som, ifølge analysen, burde være bunnen. – Det betyr at Dow kan ha bunnet ut i juni, eventuelt at det vil være enda en korreksjon ned før bunnen er nådd, skriver Cramer.

Mener man kan lære av historien

Cramer mener videre at det kan være hensiktsmessig å trekke paralleller mellom Dow Jones sin utvikling i år og i 1973.

– Den samme 13-stegs-modellen ble brukt i 1973, og den funket vel så bra da. Jeg tror likheten mellom Dow-grafen er nevneverdig, og jeg vi i likhet med 1973 vil se et mer volatilt marked i løpet av de neste månedene, før sterk oppgang rundt oktober, avslutter Cramer.