Får forhandle med kreditorer under konkursbeskyttelse

SAS kan nå gå i gang med de beinharde forhandlingene med kreditorer og investorer om å redde flyselskapet fra finansielt kollaps. Startskuddet kom sent torsdag, da dommer Michael E. Wiles, ved en innledende høring i New York aksepterte at SAS kan gjennomføre Chapter 11-prosessen.

Selskapet får fortsette sin daglige drift gjennom prosessen, kommer det frem i en børsmelding.

Retten har gitt SAS grønt lys til å betale alt av utestående krav til ansatte, leverandører og betale alt av skatter og avgifter. Også Eurobonusprogrammet videreføres mens prosessen pågår.

– Denne rettsorden bekrefter at vi kan følge normal drift, mens vi jobber med en restruktureringsprosess i USA. Vi forblir fokuserte på å levere tjenestene som kundene våre, mens vi jobber mot å implementere den nye forretningsplanen, SAS Forward. Nå handler det om å forbedre vår finansielle posisjon og videreføre vår 75 år lange historie som Skandinavias ledende flyselskap, sier Anko van der Werff, toppsjef i SAS.

Selskapets oppsatte ruter og nye bestillinger vil ikke bli påvirket som følge av bestemmelsen, men selskapet vil fortsatt være påvirket av den pågående streiken, kommer det frem i meldingen.¨

Brenner cash

Torsdag ettermiddag klokken 16 startet den første høringen i en domstol i Southern District of New York om konkursbeskyttelsen i SAS. Helt i innledningen ville dommer Michael E. Wiles vite detaljer om kontantbeholdningen i flyselskapet, skriver Dagens Næringsliv.

På spørsmål om flyselskapets kontantbeholdning svarte SAS' advokat at selskapet har rundt 7,4 milliarder svenske kroner på hånden.

Det er en nedgang på cirka 400 millioner svenske kroner sammenlignet med kontantbeholdningen selskapet meldte de hadde i en børsmelding tirsdag. Da var summen 7,8 milliarder svenske kroner.

Ifølge Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes kan SAS nå ha lagt seg ut på sin siste dødsseilas . Molnes tror prosessen kan gå relativt raskt som følge av at en stor andel av flyene er leaset, og som kan være attraktive for andre andre flyselskap. SAS sin norske del kan av virksomheten kan også ende opp i Norwegian sine hender, ifølge Molnes.