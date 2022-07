Ifølge tre ikke navngitte personer som følger saken tett skal Tesla- og SpaceX gründerens avtale om å kjøpe Twitter være i ferd med å gå ad undas. Elon Musk skal ha sluttet å engasjere seg i forhandlinger og diskusjoner rundt finansieringen av oppkjøpet på 44 milliarder dollar.

Musk har tidligere lovet å betale 33,5 milliarder dollar i kontanter, og har mottatt bidrag på 7,1 milliarder dollar av medinvestorene Larry Ellison og kryptobørsen Binance. Hvordan den resterende delen av finansieringen blir løst er usikkert, men vil mest sannsynlig bestå av banklån. Det er disse forhandlingene som nå skal ha stoppet opp.

Selv om Musk regnes som en av verdens rikeste, så er verdiene hans knyttet opp i Tesla-aksjer som han tidligere har uttalt at han ikke vil selge.

I markedet prises nå Twitter-aksjen til betydelig rabatt til Musks bud på 54,2 dollar per aksje, og reflekterer mangelen på tro på at oppkjøpet blir gjennomført. Oppsiden til budet er i skrivende stund på over 45 prosent.

STORMER SOM VANLIG: Rundt Elon Musk. Foto: Dreamstime

Twitter-aksjen falt 3,9 prosent i etterhandelen torsdag, og aksjekursen står i skrivende stund i rett i overkant av 38 dollar.

Bakgrunnen for Musks kalde føtter skal angivelig være spørsmålstegn rundt antallet spam-kontoer som finnes på plattformen. Forrige måned skrev han i et brev til selskapet at han forbeholdt seg retten til å ikke fullføre avtalen, som følge av at selskapet hadde tilbakeholdt informasjon. Han skrev senere på Twitter at oppkjøpet ikke ville gå videre før problematikken var avklart.

En annen potensiell faktor er fallet i markedsverdien for sammenlignbare selskaper den siste tiden. Meta (tidligere Facebook) har blitt straffet knallhardt på børsen og har halvert seg så langt i år.

Og der hvor Meta prises til 15 ganger neste års inntjening er Twitter priset til 44 gangeren, ifølge analytikernes estimater. Med et bud som er betydelig over aksjekursen og stadig høyere renter kan det derfor blitt svært vanskelig å regne investeringen hjem for Musks finansielle rådgivere.