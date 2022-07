Vår Energi-aksjen er opp over 30 prosent siden børsnoteringen 16. februar, og Jefferies mener selskapet fortsatt har mye å gå på. Investeringsbanken oppjusterte torsdag sitt kursmål på oljeaksjen fra 55 til 58 kroner og beholdt kjøpsanbefalingen.

Jefferies ser altså en oppside på 56 prosent fra dagens kurs på 37,14 kroner.

Analysesjef i ABG Sundal Collier, John Olaisen, sa 27. juni at aksjen i større grad er et spill på nære olje- og gasspriser.

– Vår Energi skiller seg fra andre store oljeselskaper ved at det ventes å ha sterk vekst frem til 2025 og så et sterkt fall i produksjonen, kommenterte Olaisen i et intervju med Finansavisen. Meglerhuset har et kursmål på 50 kroner.

Vår Energi signerte 30. juni en farm down-avtale med Lime Petroleum, hvor Vår Energi overtar ti prosent av Limes 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Oljedirektoratet anslår at funnene har utvinnbare reserver på rundt 11,5 millioner fat oljeekvivalenter, mens Lime Petroleums analyse antyder at det er oppsidepotensial til dette, ble det opplyst. I tillegg har lisensene flere leteprospekter.

Goldman Sachs mener Vår Energi er overpriset, og da særlig i sammenheng med andre europeiske oljeaksjer. Blant annet trekkes det frem i analysen at Vår Energi har en 44 prosent premie på P/E (pris-til-inntjening) i forhold til europeiske oljeaksjer, og en 21 prosent premie på EV/DACF (selskapsverdi-til-gjeldsgjustert kontantstrøm), basert på Goldmans estimater for 2023-tall. Den amerikanske investeringsbanken har et kursmål på 35 kroner for Vår Energi.