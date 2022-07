Også andre seismikkaksjer styrkes. PGS er nå opp 1,8 prosent til 7,77 kroner på høyt volum, mens Magseis klatrer 3,4 prosent til 8,19 kroner.

Det NTG -eide selskapet Hybrid Energy inngår i en kontrakt med Kongsberg kommune.

– Dette er en stor milepæl i prosessen for å erstatte olje og gass med hydrogen, og det åpner et stort marked for oss, sa Yngve Solvang, daglig leder i Hybrid Energy. NTG-aksjen er opp 10,30 prosent til 10,70 kroner.

Protector Forsikring klatrer over 10 prosent til 118,20 kroner etter at de torsdag kveld la frem sine tall for andre kvartal. Turbulensen i finansmarkedene har gått hardt ut over Protectors investeringsportefølje, men forsikringsresultatet ble bedre enn analytikerne hadde forventet seg.

Tidligere Protector-sjef, Sverre Bjerkeli debuterte tidligere i uken som analytiker på hobbybasis. Han knuser nå analytikerne, og ser oppside for aksjen.

Kid -konsernet økte omsetningen med 8,8 prosent i andre kvartal. Aksjen stiger 8,3 prosent til 87,70 kroner.

Nordic Semiconductor har inngått en avtale om å kjøpe amerikanske Mobile Semiconductor. Aksjen er opp nesten 1 prosent til 156,80 kroner.

Et Scana -eid selskap har signert en betydelig kontrakt på leveranse av mobile batteriløsninger. Aksjen stiger 2,84 prosent til 1,45 kroner.

Ned

Borregaard er dagens største taper med en nedgang på 8,5 prosent til 157,20 kroner. Carnegie kuttet torsdag kursmålet på aksjen til 147 kroner, og nedgraderte til selg fra tidligere hold.

Norsk Hydro er ned 1,9 prosent til 54,34 kroner. Barclays nedjusterte nylig kursmålet på aksjen til 100 kroner.

Flyaksjer

Kriserammede SAS henter seg inn 7,2 prosent til 0,46 kroner. Bare den siste uken er imidlertid aksjen ned 25 prosent. Flyselskapet har i dag måttet kansellere 147 fly som følge av streiken.

Norse Atlantic Airways klatrer 5,4 prosent til 12,12 kroner etter å ha meldt om flyvninger på nye ruter og vellykket fremleie av fire fly.

NTB melder nå at Norsk Flygerforbund har signert avtaler med Flyr og Norse Atlantic som gir flyselskapene stor frihet i bemanningen. SAS-ledelsen ønsker seg lignende avtaler.

Flyr-aksjen klatrer 0,2 prosent til 1,14 kroner, mens Norwegian styrkes 2,8 prosent til 9,31 kroner.