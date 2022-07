Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,1 prosent, at S&P 500 vil falle 0,2 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 26,28.

Torsdagen endte i pluss på New York-børsen, og S&P 500 kunne vise til fire dagers oppgang på rad for andre gang i år, indeksens lengste seiersrekke uten nedgang i 2022.

Aksjeekspert Jim Cramer tror at nedturen i amerikanske aksjemarkeder snart er over.

«Bedringen i arbeidsmarkedet i USA har bremset opp, og selv om antallet som søker ledighetstrygd har steget noe i det siste, er presset i arbeidsmarkedet fortsatt sterkt. Selv om forventningene til dagens tall for sysselsettingsvekst utenom landbruket nå er lavere enn på lenge, er det fortsatt på et nivå betydelig høyere enn før pandemien», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Klokken 14.30 norsk tid offentliggjøres den viktige arbeidsmarkedsrapporten for juni, noe som kan påvirke børsutviklingen.