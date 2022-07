Barberer kursmål i to berg-og-dalbane-aksje

Citi mener man ikke bør ha store forventninger til fornøyelsespark-selskapet Six Flags, da de ser på økte priser, inflasjon og resesjonsrisiko som store risikomomenter.

Citi nedgraderer aksjen til hold fra tidligere kjøp, og nedjusterer kursmålet til 26 dollar fra tidligere 41 dollar per aksje. Aksjen er ned 50 prosent så langt i år, og bare i løpet av fredagens handel har kursen sunket med 5,2 prosent. Aksjen står nå i 22,24 dollar per aksje.

– Vi jekker ned estimatene på bakgrunn av hovedsakelig lavere besøkstall i juni og fordi vi tror fremtidige besøkstall vil synke kraftig på grunn av at den høye inflasjonen vil føre til høyere priser, skriver analytiker i Citi James Hardiman til CNBC.

Nedoverbakke

Citi kutter også kursmålet i fornøyelsesparkselskapet Cedar Fair, til 55 dollar fra tidligere 67 dollar per aksje. Samtidig opprettholdes kjøpsanbefalingen.

– Samtidig som vi liker disse selskapenes evne til å minimere tap, selv under en resesjon, ser vi store tegn til fremtidig svakhet over hele bransjen, der juni-måned har vært svært problematisk. Gitt den svake kursutviklingen over de siste månedene er det godt mulig at mye av risikoen allerede er priset inn, men vi ser mange skjær i sjøen, skriver Hardiman.

Besøkstall for hele sektoren viser en svak juni-måned, der Six Flags opplevde en nedgang på 38 prosent fra mai. Nedgangen kommer til tross for at været har vært svært godt i juni, skriver CNBC.