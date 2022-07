Blandet ukeslutt på Wall Street

Med dagens kursutvikling kan amerikanske børser legge bak seg en pen børsuke.

Den industritunge Dow Jones -indeksen synker med 0,14 prosent til 31.399,27 poeng.

-indeksen synker med 0,14 prosent til 31.399,27 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen synker med 0,08 prosent, og står dermed i 3.899,37 poeng.

-indeksen synker med 0,08 prosent, og står dermed i 3.899,37 poeng. Teknologibørsen Nasdaq avslutter dagen med en oppgang på 0,12 prosent, og indeksen står dermed i 11.635,31 poeng.

Olje

Oljeprisen styrker seg ved amerikansk børsslutt fredag.

Brent-oljen er opp 2,81 prosent, og et fat koster nå 106,9 dollar. Samtidig stiger WTI-oljen med 1,91 prosent til en pris på 104,69 dollar per fat.

Fredag har Olje- og energidepartementet (OED) godkjent utbyggingsplanen for Tommeliten A-funnet og videreutviklingen av Ormen Lange-feltets tredje fase. Forventet utvinnbare reservoarer på Tommeliten A estimeres å være om lag 21 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, der mer enn tre firedeler er gass. Forventet oppstart av produksjon er 2024. Operatøren oppgir at investeringer for prosjektet er om lag 12,5 milliarder kroner.

Jobbtall

72.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i juni, viser dagens offisielle arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Rapporten omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall overrasket dermed stort på oppsiden.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics nemlig mot at 268.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni.

Mai-sysselsettingen kom inn på 390.000.

Opp

Kles-aksjen Levi Strauss steg smått med 0,24 prosent til en kurs på 16,62 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet la frem kvartalstall, der de kunne rapportere om sterke topp- og bunnlinjetall.

Oljeselskapet Exxon Mobil fikk en svak oppgang på 0,16 prosent til en kurs på 86,98 dollar.

Tech-giganten Apple endte dagen opp 0,47 prosent til en kurs på 147,04 dollar per aksje. Forrige uke ble det kjent at en tidligere direktør i selskapet har tjent 6 millioner kroner på innsidehandel i selskapet.

Ned

Gamestop -aksjen faller bratt med 4,87 prosent, til en kurs på 128,9 dollar. Dette kommer etter at selskapet sparket sin finansdirektør fredag.

Twitter faller også betydelig fredag. Kursen stenger ned 5,1 prosent til 36,81 dollar per aksje. Dette kommer etter rykter om at Elon Musk sitt oppkjøp av selskapet kan gå i vasken.

Streaming-giganten Netflix avslutter dagen ned 1,21 prosent til en kurs på 186,97 dollar per aksje. Torsdag ble det kjent at banken Citi Group kuttet kursmålet i aksjen.

Oljeselskapet Occidental Petroleum stenger ned 1,3 prosent til en kurs på 60,77 dollar. Dette kommer at investor-guru Warren Buffet økte posisjonen sin i selskapet.