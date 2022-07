Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen mandag 11. juli

Rasmussen-familien har flydd høyt i aksjemarkedet i mange år. Nå har samtlige aksjer kollapset i verdi, og som salt i såret kan man trolig legge til et betydelig verdifall i unoterte Oda.

På Oda-investeringen har familien et tapt rundt 650 millioner det siste året.

Etter det Finansavisen har estimert, sitter familien på et papirtap på nærmere 2,7 milliarder kroner fordelt på seks eierposter.

Pengene fosset inn for Arne Blystads Songa Holding i fjor. Salg av containerskip bidro sterkt til at resultatet endte på 1,9 milliarder kroner. Som er et rekordår for Blystad.

Siden av salg av containerskip, hadde han totalt 920 millioner i gevinster fra aksjer. Totalt sitter Blystad nå på aksjer for nesten 1,5 milliarder.

Kjetil Myrlid er statistikeren som tjente seg søkkrik på betalingsterminaler til legekontorer før han gikk all in i teknologiaksjer. Resultatet har vært en varslet katastrofe.

Regnskapet for investeringsselskapet Myrlid viser for 2021 et underskudd på 19,8 millioner kroner.

Summerer man opp har han siden 2017 tapt over 200 millioner i aksjemarkedet, og det var før 2022.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om en kriminell kjærlighetshistorie.

I september 2006 oppdaget Politiets Sikkerhetstjeneste at en profilert kriminalreporter i TV 2, hadde et forhold til terroristen Arfan Bhatti.

Det var en rykteflom hvem journalisten kunne være, og en hel håndfull journalister i TV 2 ble navngitt som angivelig Bhatti-kjæreste.

Men nå, etter 16 år, diskuterer pressen, inkludert TV 2, hvorfor man ikke navnga Karianne Solbrække i 2006.

Det er ikke sant. Navnet kom ut den 28. september 2006 i Finansavisen, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat andre kvartal:

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Makro:

Norge: KPI & PPI juni, kl. 08.00

Kina: Nye banklån og M2 juni

Kina: KPI & PPI juni

Japan: Maskinordrer mai, kl. 01.50

Sverige: Riksbanken, referat rentemøte, kl. 09.30

Annet:

PGS: Inntekter 2. kv.

Vår Energi: Produksjon og realiserte olje- og gasspriser i 2. kv.