Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent.

«Det ble ingen store bevegelser på de amerikanske børsene fredag, selv om «månedens viktigste» nøkkeltall, Non-farm Payrolls, overrasket positivt. Resesjonsfaren har økt de seneste ukene, men jobbmarkedet i USA viser foreløpig ingen svakhetstegn. Det ble for øvrig en god uke samlet sett, spesielt for teknologiaksjene på Nasdaq indeksen. Nasdaq indeksen steg nesten fem prosent, mens den brede S&P 500 indeksen la på seg to prosent,» skriver han i en rapport mandag morgen.

«Det ble skapt hele 372.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i forrige måned, vesentlig mer enn forventet. Aksjemarkedene reagerte positivt på tallene, dog rentemarkedet lot seg påvirke enda mer. Den amerikanske ti års renten passerte 3-tallet i løpet av kvelden og står nå i 3,09. Med andre ord forventer de fleste at Fed vil opprettholde sin aggressive rentestrategi så lenge arbeidsledigheten er lav,» legger han til.

Norsk konsumprisindeks var i juni opp 6,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,52 prosent til 105,39 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 1,73 prosent til 102,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,46 prosent.

Shanghai Composite svekkes med 1,46 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 1,51 prosent og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,19 prosent.