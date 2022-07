Røkke-selskap økte inntektene med 180 prosent

Se webcast kl. 15

Karbonfangst-selskapet Aker Carbon Capture økte inntektene fra 69 millioner kroner i andre kvartal 2021 til 194 millioner kroner i andrekvartal 2022.

Til tross for den heftige inntektsøkningen endte bunnlinjen på 50 millioner kroner, opp smått fra 49 millioner kroner samme kvartal i fjor. EBITDA for kvartalet var også konstant med andrekvartal 2021, og steg fra 47 til 49 millioner kroner.

Selskapet reduserte den langsiktige gjelden betydelig fra andrekvartal 2021, fra nesten 9,5 millioner til 3,76 millioner. Samtidig har kortsiktig gjeld økt fra 421 millioner til 581 millioner.

Konstruksjonsfase

I børsmeldingen skrives det at selskapet har entret konstruksjonsfasen for noen av sine hovedprosjekter i Norge og Nederland. Det skrives også at den nye kontraktsinngåelsen for et såkalt FEED-prosjekt i Storbritannia forsterker markedsposisjonen i regionen.

– Keadby 3 FEED-kontrakten er en milepæl for selskapet med tanke på å etablere oss i Storbritannia, og en refleksjon av medvinden som Karbonfangst-industrien befinner seg i, skiver Valborg Lundegaard, Adm. Direktør i Aker Carbon Capture.