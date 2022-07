ABL Group kjøper konsulentselskap

ABL Group (tidligere AqualisBraemar LOC) har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i energi- og ingeniørrådgivningsselskapet Add Energy. Det fremgår av en melding mandag.

Oppkjøpet legger til 140 dyktige konsulenter til gruppens globale team, opplyses det.

Add Energy hadde i 2021 en omsetning på 209 millioner kroner, og selskapet har en ordrereserve på cirka 190 millioner kroner.

Aksjekjøpet vil bli gjort opp gjennom et mindre kontantvederlag til Add Energys aksjonærer. ABL Group har også inngått en avtale om å kjøpe nesten all rentebærende gjeld i Add Energy gjennom et vederlag på 20 millioner kroner i ABL Group-aksjer som vil bli utstedt til Add Energys hovedlångiver. Disse aksjene vil være betinget en lock-up på 2 måneder fra utstedelse.

Tegningskursen pr ny aksje er satt til 12,64 kroner, basert på 15-dagers verdivektet gjennomsnittskurs på ABL Group -aksjer pr 8. juli 2022.

TDN Direkt