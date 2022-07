PGS: Forventet omsetning

PGS venter en omsetning på rundt 274 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 186 millioner dollar samme kvartal året før. Det fremgår av en oppdatering fra selskapet mandag.

Kontraktsomsetning for første kvartal endte på rundt 63 millioner dollar (52). Den forhåndsfinansierte multiklient-omsetningen var på om lag 96 millioner dollar i kvartalet (63), mens multiklient late sales var rundt 108 millioner dollar (66), opplyses det.

– Vi fortsetter å se et forbedret seismikkmarked, og vi leverer de nest høyeste kvartalsvise omsetningstallene siden fjerde kvartal 2014. Betydelige late sales, inkludert høye transfer fees, er en bekreftelse på at vårt multiklientbibliotek er svært attraktivt for kundene og at investeringer i leting igjen øker. Kontraktinnhentingsmarkedet fortsatte å forbedre seg i kvartalet og dominerte vår fartøysaktivitet. Kontraktsomsetningen er imidlertid påvirket av steaming og standby tidlig i kvartalet, og med mobilisering til to undersøkelser hvor produksjon og inntektspåvirkning primært vil være i tredje- og fjerdekvartal. Ordreboken økte i kvartalet. Vår flåte er fullbooket gjennom tredje, og vintersesongen er allerede i ferd med å styrke seg med aktivitet og priser som fortsetter en positiv trend, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

Ordrebok

PGS estimerer ordreboken pr. 30. juni til å være på 360 millioner dollar, sammenlignet med 315 millioner pr. 31. mars 2022.

PGS opplyser videre at de estimerer kontantbeholdning å være på rundt 220 millioner dollar pr, 30. juni, mot 155 millioner pr. 31. mars.

TDN Direkt