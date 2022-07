Jekker ned kursmål i norsk bank - ser fortsatt 38 prosent oppside

TDN Direkt skriver at analytiker Johan Strøm Carnegie gjentar kjøpsanbefalingen på Storebrand, men senker imidlertid kursmålet til 97 kroner, fra tidligere 112 kroner.

I skrivende stund står kursen i 70,52 kroner per aksje. Dersom det nye kursmålet innfris er det snakk om en oppside på 38 prosent.

Det skrives at Carnegie ser fortsatt et oppsidepotensial på godt over 100 kroner pr aksje, men tror markedsvolatiliteten må ned før dette er innen rekkevidde.

Flere roper kjøp

Flere meglerhus stiller seg positive til bank- og forsikringsselskapet. Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets anbefaler kjøp av aksjen, og setter kursmålet til 102 kroner per aksje.

Den mest positive er Thomas Svendsen i SEB Bank, som har satt kursmålet til 115 kroner per aksje. Med dagens kurs innebærer dette en oppside på nesten 65 prosent.

Oppkjøp

Den 1. juli ble det kjent at Storebrand Livsforsikring har gjennomført kjøpet av 100 prosent av aksjene i Danica Pensjonsforsikring Norge.

20. desember 2021 varslet Storebrand at selskapet ville kjøpe aksjene for 2,01 milliarder kroner.