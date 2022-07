BW Energy er opp 4 prosent etter adm. direktør kjøpte fredag aksjer verdt 2,5 millioner.

Et datterselskap av Vow har mottatt bestillinger på totalt fem Safesterile matsikkerhetssystemer i andre kvartal til en samlet verdi på 2,7 millioner euro. Aksjen er opp 0,8 prosent.

176 SAS-flygninger er innstilt mandag, som følge av SAS-streiken. Likevel stiger aksjen 5,9 prosent. Norse Atlantic er opp 5,5 prosent.

Aker Carbon Capture økte inntektene med 180 prosent i andre kvartal og stiger 9 prosent.

Frontline stiger 0,4 prosent etter fusjonsavtalen med Euronav i dag ble sluttført.

Nedtur

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022. Aksjen er opp 13 prosent den siste uken, men faller i dag 3 prosent.

Norwegian har i dag falt 1,36 prosent.

Olje

Et fat Brent-olje handles til 105,13, ned 1,8 prosent, mens WTI-oljen synker 2,2 prosent til 102,57 dollar. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor styrkes 0,4 prosent mandag etter et fall på 2,69 prosent fredag. Aker BP stiger nesten 3 prosent.

Vår Energi stiger 0,2 prosent. Selskapet presenterte i dag produksjonstall for andre kvartal og analytikerkorpset øyner ny utbytteøkning når andrekvartalstallene legges frem i slutten av juli.

Petrolia krakker og stuper 23 prosent på nyheten om en tørr brønn i norskehavet, der de har en eierandel på 10 prosent.