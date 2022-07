Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,5 prosent, at S&P 500 vil falle 0,6 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 26,35.

Tidligere i år la Elon Musk inn et bud på Twitter på 44 milliarder dollar for å ta selskapet av børs. Fredag sa Musk at han vil trekke budet fordi Twitter ikke hadde gitt informasjon om falske kontoer på plattformen. I løpet av fredagens handel falt Twitter-aksjen over 5 prosent mens den faller ytterligere 7 prosent i mandagens førhandel.

Det ble ingen store bevegelser på de amerikanske børsene fredag, selv om månedens viktigste nøkkeltall, Non-farm Payrolls, overrasket positivt. Roger Berntsen i Nordnet understreker at resesjonsfaren har økt de seneste ukene. Likevel viser ikke jobbmarkedet i USA foreløpig noen svakhetstegn.

«Investorene venter nå på en ny runde med resultatfremleggelser. Det vil si at resultatsesongen for andre kvartal sparkes i gang verden over den kommende uken, også på Oslo Børs», skriver Berntsen i en rapport.

DNB Markets holder en knapp på at Fed vil heve styringsrenten med 75 basispunkter i juli, og 50 basispunkter i september.