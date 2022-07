Bratt fall for kinesiske tech-aksjer

Den Hong Kong-baserte tech-indeksen Hang Seng Tech Index falt hele 3,7 prosent mandag. Tech giganten Alibaba ledet an med et fall på 6 prosent, mens Tencent, et av kinas største selskaper, falt 3,2 prosent.

Nedgangen kom etter at det kinesiske markedsreguleringsdepartementet ga de to selskapene bøter for å ikke ha rapportert riktig angående tidligere kontraktinngåelser. Ifølge Bloomberg viser markedsreaksjonen usikkerheten knyttet til tech-sektoren i Kina.

– Nedgangen blir spesielt trigget av nyheten om bøtene. Kinesiske aksjer vil fortsette å oppleve volatile tider, spesielt med risikoen for flere nedstenginger som følge av nye covid-utbrudd, skriver Justin Tang, leder for Asia-avdelingen til United First Partners.