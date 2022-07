Citi nedjusterer industrigigant

ABB

Industrikjempen ABB har blitt nedjustert fra kjøp til hold av Citi Investment Research. Investeringsbanken har også kuttet kursmålet fra 35 til 29 sveitserfranc, i følge Nyhetsbyrån Direkt.

Basert på dagens kurs ser investeringsbanken en oppside på 10 prosent.

For tre uker siden meldte ABB at selskapet legger børsnoteringen av sin e-mobilitetsvirksomhet på is. Ledelsen anser stadig en slik børsnotering som en viktig del av selskapets strategi, men mener markedsforholdene nå gjør det vanskelig å ta elbilladervirksomheten på børs i andre kvartal.

Citi har fortsatt troen på industrikjempen, og peker på at gapet mellom ABB og konkurrenten Schneider Electric synker med tanke på vekst og marginer. Likevel er Citis resultatforventninger for ABB omtrent 9 prosent lavere enn konsensus for 2023.

Banken melder om nye vurderinger av selskapet når den økonomiske uroen legger seg, men trolig ikke før sommeren 2023, i følge Nyhetsbyrån Direkt.

ABB-aksjen er så langt i år ned over 16 prosent.