Societe Generale er en av Europas største banker, og analytiker Andrew Lim mener nå at det kan være lukrativt å kjøpe aksjer i Bank og America. Aksjen oppgraderes fra hold til kjøp, og Lim skriver til CNBC at aksjen er på billigsalg etter å ha falt over 30 prosent i år.

– Bank of America er vårt toppvalg når det kommer til amerikanske banker. De har den mest defensive låneporteføljen og høy sensitivitet til økende renter. Vi mener at prisingen er attraktiv, skriver Lim.

Banken nedjusterer kursmålet smått fra tidligere 40 dollar til 37,5 dollar, og med fredagens sluttkurs representerer det nye kursmålet en oppside på om lag 18 prosent. Societe Generale kuttet også estimatene på inntekt per aksje med 14 prosent for 2022.

Mener resesjon er priset inn

Societe Generale mener at en potensiell resesjon allerede er priset inn i dagens aksjekurs, en økonomisk tilstand som typisk treffer sykliske aksjer, som banker, ekstra hardt. Under en resesjon vil konsumenter typisk redusere kjøp av produkter som hus og bil, som typisk blir belånt. Flere har som regel også problemer med å nedbetale eksisterende lån.

– Hvis vi ser på historien er det ikke en god idé å eie aksjer i en bank under en resesjon, selv om prisingen er gunstig. Samtidig er vårt hovedargument for å kjøpe Bank of America at en resesjon sannsynligvis allerede er priset inn i aksjen, og at Fed kommer til å fortsette å øke styringsrenten, avslutter Lim.