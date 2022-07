Investerer i det neste Berkshire Hathaway

Warren Buffetts høyre hånd, Charlie Munger, investerer en andel av formuen sin i det han tror kan være det neste Berkshire Hathaway.

I et intervju med Australian Financial Review forteller den 98 år gamle milliardæren at han har investert i det australske selskapet Stonehouse Corporation, drevet av forvalter Charles Jennings. Grunnen skal være at han ser mange likheter mellom hvordan Jennings driver Stonehouse og hvordan Buffett driver Berkshire.

«Han er kresen og klarer ting bra. Han har et tankesett veldig likt vårt. Han har fokus på det fundamentale, besitter en nådeløs rasjonalitet, og å gjøre forretninger på en høyverdig måte», sa Munger.



«Hvis du er nådeløst rasjonell, gjør du ikke mange feil andre mennesker har gjort. Det høres så åpenbart ut. Du tror alle er villige til å være rasjonelle, men det er de selvfølgelig ikke, verden er full av galninger,» la han til.

Stonehouse, som forvalter beskjedne 120 millioner dollar, har som mål å kjøpe opp virksomheter i prisklassen 50 til 120 millioner dollar. Per dags dato eier de kun 3 datterselskaper: et hestetransportfirma, en planteleverandør og en produsent av bærbare kjøleskap og isbokser. Munger omtaler disse selskapene som «latterlig gode».

«Han har bare kjøpt tre store virksomheter på 12 år. Berkshires 40 beste avtaler i hele historien utgjør det meste av vår avkastning», sa Munger.

«Det er veldig vanskelig å kjøpe urelaterte selskaper, tjene høyere avkastning på kapitalen og betale markedspriser for dem. De fleste som prøver å gjøre det, mislykkes. Og den eneste grunnen til at Berkshire og Stonehouse lykkes er at vi ikke gjør det så ofte, og vi er ganske forsiktige», la han til.