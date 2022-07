Uber-varsler er selskapets tidligere sjeflobbyist

Lekkede dokumenter har gitt et innblikk i hvordan et av verdens mest kjente teknologiselskaper har drevet aggressiv lobbyvirksomhet blant annet mot toppolitikere for å kunne etablere seg i Europa.

Fram til mandag kveld var varslerens identitet ukjent, men nå viser det seg at det er en av selskapets tidligere toppledere som står bak avsløringene.

I et lengre intervju med avisen The Guardian sier MacGann at det var svært lett å få tilgang til de mektigste samfunnsaktørene.

– Folk la seg nesten flate for å møte Uber og høre hva vi hadde å tilby, sier MacGann. – Det var berusende, legger han til.

MacGann ledet Ubers lobbyvirksomhet i Europa, Afrika og Midtøsten fra 2014 til 2016.

Han begrunner lekkasjen med at han mener Uber brøt loven i en rekke land med vitende og vilje, og fordi selskapet villedet folk med påstander om hva slags fordeler det ville gi å jobbe som Uber-sjåfører.

Tusenvis av dokumenter er lekket til avisen, som så har delt dem med det internasjonale journalistsnettverket ICIJ. I alt 42 mediehus verden over har deltatt i prosjektet.

Avisen Le Monde har blant annet meldt at Emmanuel Macron inngikk en hemmelig avtale med Uber da han vær nærings- og industriminister fra 2014 til 2016.

NTB