Full stopp i børsnoteringer

Antallet børsnoteringer fortsatte trenden fra årets første til andre kvartal og falt med 46 prosent globalt, ifølge Ernst & Young (EY).

– Alt momentum fra rekordåret 2021 ble raskt borte som følge av geopolitisk spenning, makroøkonomisk motvind og fallende aksjekurser, sa Paul Go, global leder for børsnoteringer i EY.



I USA er nedgangen i børsnoteringer den største noensinne. Antallet børsnoteringer er ned 73 prosent og ned hele 95 prosent i størrelse. Den skuffende verdiutviklingen for nynoterte selskaper skal også bidratt til en mer konservativ tilnærming blant investorene.

–Med mindre likviditet i markedet har investorene blitt mer selektive og velger selskaper som har solide forretningsmodeller og lønnsom vekst, ifølge Go.

For de kommende kvartalene tror revisjonsgiganten at aktiviteten vil forbli lavere med høyere volatilitet og usikkerhet i markedet. Dette vil i tilfellet bety at de mange utsatte børsnoteringene må belage seg på å vente enda lenger.

Ned fra høye nivåer

For de nordiske meglerhusene var 2021 et eksepsjonelt år med skyhøy inntjening. De uavhengige meglerhusene Pareto Securities, ABG Sundal Collier og Carnegie tjente til sammen over 3,5 milliarder kroner i fjor, godt hjulpet av et børsnoterings-rush i både Norge og Sverige. Den lavere aktiviteten har nå begynt å slå ut i tallene for meglerhusene.

I forrige uke leverte ABG Sundal Collier resultatet for andre kvartal og kunne vise en nedgang i «Corporate Financing» inntektene fra 534 til 137 millioner kroner.

– Med markedet i tydelig «risk-off mode» har antallet børsnoteringer gått fra å være rekordhøyt til nesten rekordlavt på veldig kort tid, sa sjef i ABG Sundal Collier Jonas Ström under kvartalspresentasjonen forrige uke.