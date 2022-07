Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Av førhandelen på IG Trading er Oslo Børs ned 0,52 prosent klokken 07:15 tirsdag.

Asia

I Japan synker Nikkei 225-indeksen bratt med 1,93 prosent, mens den bredere Topix-indeksen synker med 1,73 prosent.

Nedgangen fortsetter i Kina, der nøkkelindeksen Shanghai Composite er ned 1,01 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av kinas største selskaper er børsnotert, svekker seg med 1,21 prosent.

Kopsi-indeksen i Sør Korea synker med 1,23 prosent, samtidig som Senex i India synker med 0,43 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger med 0,21 prosent. Straits Times i Singapore stiger smått med 0,05 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

Olje

I skrivende stund er brent-oljen ned 0,97 prosent, og et fat koster nå 105,23 dollar. Samtidig synker WTI-oljen med 2,03 prosent til en pris på 101,98 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 105,2 dollar ved børsslutt mandag.

Wall Street

Etter nok en dag med resesjonsfrykt og oljetrøbbel endte Wall Streets toneangivende indekser i rødt mandag:

S&P 500 falt 1,2 prosent til 3.854,47.

Nasdaq falt 2,3 prosent til 11.372,60.

Dow Jones falt 0,5 prosent til 31.175,52.

Elon Musk la tidligere i år inn et bud på Twitter på 44 milliarder dollar for å ta selskapet av børs. Fredag sa Musk at han vil trekke budet fordi Twitter ikke hadde gitt informasjon om falske kontoer på plattformen. I løpet av helgen meldte derimot Twitter at de nå vil saksøke Musk for avtalebrudd.

Like før kl. 23.00 melder derimot CNBC at Twitter nå hevder at Musks krav om kansellering av avtalen er ugyldig.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet rett ned mandag morgen og fulgte volatilt etter oljeprisen, men snudde i grønt utover dagen. Hovedindeksen endte opp 0,59 prosent til 1.193,39.

Petrolia krakket og stupte 23,2 prosent på nyheten om en tørr brønn i norskehavet, der selskapet har en eierandel på 10 prosent.

Equinor steg 1,4 prosent mandag. Aker BP steg 2,9 prosent. Vår Energi steg 2,4 prosent etter produksjonstall for andre kvartal . Analytikerkorpset øyner ny utbytteøkning når andrekvartalstallene legges frem i slutten av juli.

Dette skjer i dag

Makro:

UK: BRC detaljhandel juni, kl. 01.01

Tyskland: ZEW-indeks juli, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks juni, kl. 12.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

LINK Mobility: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Opec: Månedsrapport

USA: API oljelagertall, kl. 22.30