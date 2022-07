Needham anbefaler investorer å selge Meta, hvert fall frem til selskapet har kommet lenger med sin virksomhet i det såkalte metaverset.

Analytiker Laura Martin nedgraderer aksjen fra hold til selg, og begrunner nedgraderingen med at satsningen på metaverset vil ta lang tid før det begynner å betale seg.

– På kort sikt er vi bekymret for konsensus-estimatene er for høye, med tanke på Metas planlagte investeringer i metaverset. I tillegg ser vi at Meta med vilje reduserer inntektsveksten for å øke konkurranseevnen mot Tik Tok, skriver Martin til CNBC.

Tror selskapet ser etter å endre driften

Videre skrives det at Meta kan se etter å endre store deler av virksomheten.

– Vi tror at Metas vanvittige investeringer i den digitale verden de kaller metaverset er et resultat av at selskapet frykter at deres historiske forretningsmodell ikke vil være forenlig med fremtiden, skrives det.

Martin nedjusterte flere estimater for selskapet, og hevder at etter bankens analyser vil kostnadene vokse raskere enn inntektene over de neste to årene. Det skrives også at utfordringer knyttet til Metas reklamevirksomhet, kombinert med økende konkurranse fra aktører som TikTok, er negativt for aksjen.

– Vi anbefaler investorer å stå litt på sidelinjen, avslutter Martin.