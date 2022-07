Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil falle 0,7 prosent mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,9 prosent til 27,08.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 89,5 poeng i juni, ned fra 93,2 poeng i mai. Indeksen viser sentimentet blant amerikanske småbedrifter.

«Investorene venter nå på en flom av selskapsresultater, samt ferske inflasjonstall onsdag. Det er naturlig å anta at volatiliteten i markedet vil vare gitt den kommende nyhetsstrømmen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tirsdag morgen presenterte PepsiCo sine kvartalstall, noe som løfter aksjen 0,9 prosent i førhandelen. Finanskjempene JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo og Citigroup legger frem sine tall i slutten av uken.