Wall Street endte tirsdag med røde tall etter et kraftig fall i timen før stengetid, da bekymringer over global økonomisk vekst reduserte investorappetitten for risikoaktiva og markedet forbereder seg på viktige inflasjonstall.

«Veksten avtar og sentralbanker er fortsatt i innstramningsmodus og jeg tror det bekymrer markedene», sier Keith Lerner fra Truist.

De toneangivende indeksene i New York endte som følger:

S&P 500 falt 0,92 prosent til 3.818,88.

Nasdaq falt 0,87 prosent til 11.273.15.

Dow Jones falt 0,62 prosent til 30.976,84.

Investorer så ut til å unngå mer risikofylte aktiva til fordel for tradisjonelle trygge havner som amerikanske statsobligasjoner og dollaren. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 2,965 prosent onsdag. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen steg 1,11 prosent til 27,28.

Bevegelser

Mandag kveld ble det kjent at Gap-sjef Sonia Syngal går av med umiddelbar effekt, etter å ha hatt jobben siden starten av 2020. Ifølge CNBC forventer Gap at salget i årets regnskapsmessige andre kvartal vil falle i underkant av ti prosent. Nyheten ble ikke godt mottatt på Wall Street, hvor aksjen endte ned 4,97 prosent.

Tirsdag morgen presenterte PepsiCo sine kvartalstall. Selskapets omsetning økte med 5,2 prosent til 20,23 milliarder dollar i andre kvartal, 3,5 prosent over Bloomberg Terminals forhåndsforventning. På Wall Street endte aksjen ned 0,57 prosent, etter å ha steget i førhandelen.

Boeing -aksjen steg 7,56 prosent etter å ha levert det største antall månedlige fly siden mars 2019. Boeing leverte 51 fly i Juni, som er en høyeste månedlige nivå siden mars 2019.

Finanskjempene JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo og Citigroup legger frem sine tall i slutten av uken.

Makro

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 89,5 poeng i juni, ned fra 93,2 poeng i mai. Indeksen viser sentimentet blant amerikanske småbedrifter.

«Investorene venter nå på en flom av selskapsresultater, samt ferske inflasjonstall onsdag. Det er naturlig å anta at volatiliteten i markedet vil vare gitt den kommende nyhetsstrømmen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Inflasjonstall følges også nøye med på denne uken ettersom amerikanske myndigheter offentliggjør tall for prisveksten i juni på onsdag. Det overordnede inflasjonstallet, inkludert mat og energi, forventes å stige til 8,8 % fra mais nivå på 8,6 %, ifølge estimater fra Dow Jones.