Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Av førhandelen på IG Trading indikeres det at Oslo Børs åpne flatt med 0,02 prosent oppgang.

Asia

I Tokyo stiger Nikkei 225-indeksen med 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger noe svakere med 0,19 prosent.

På det kinesiske markedet er utviklingen ganske lik, der Shanghai-børsen stiger med 0,36 prosent. Samtidig stiger Hang Seng i Hong Kong med 0,64 prosent.

Kopsi-indeksen i Sør-Korea stiger med 0,71 prosent, mens Senex i India styrker seg med 0,42 prosent. På den andre siden er det svak nedgang i Australia, der S&P/ASX 200-indeksen synker smått med 0,02 prosent. Dagens taper er Straits Times i Singapore, som synker med 0,62 prosent.

Den svake oppgangen kommer etter en gårsdagen med brede fall, der majoriteten av de overnevnte indeksene sank med over 1 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

Olje

Rundt klokken 07:30 stiger prisen på brent-olje med 0,47 prosent. Samtidig, etter siste tids nedgang, koster et fat nå 99,5 kroner. Dette er første gangen prisen på nordsjøolje er under 100 dollar per fat siden april.

Samtidig omsettes et fat WTI-olje for 95,96 dollar, opp 0,13 prosent.

Wall Street

Wall Street endte tirsdag med røde tall etter et kraftig fall i timen før stengetid, da bekymringer over global økonomisk vekst reduserte investorappetitten for risikoaktiva og markedet forbereder seg på viktige inflasjonstall.

S&P 500 falt 0,92 prosent til 3.818,88 poeng.

Nasdaq falt 0,87 prosent til 11.273,15 poeng.

Dow Jones falt 0,62 prosent til 30.976,84 poeng.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 89,5 poeng i juni, ned fra 93,2 poeng i mai. Indeksen viser sentimentet blant amerikanske småbedrifter.

Oslo Børs

Etter å ha vinglet mellom pluss og minus, endte Oslo Børs ned 0,11 prosent til 1.192,06 poeng tirsdag.

Tyske statsrenter ble tirsdag handlet lavere etter at Zew-forventningsindeksen kom inn svakere enn forventet.