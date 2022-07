Arctic Securities oppjusterer sitt kursmål på Norwegian Energy Company (Noreco) fra 515 til 585 kroner, og beholder kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

Arctic viser til at Norecos andrekvartalsrapport var bedre enn forventet, der selskapet la frem tall som selskapet selv mener er de beste siden 2019. Produksjonen var helt i toppsjiktet av guidingen fra selskapet på mellom 24.500 og 26.500 fat pr. dag for 2022, med en realisert oljepris på 112,70 dollar pr. fat i perioden.

I oppdateringen fra Arctic kom det frem at meglerhuset oppjusterer estimatene for de neste tre årene som følge av høyere TTF-terminpriser, samt høyere oljepris- og produksjonsforventninger.

Styreleder Riulf Rustad kjøpte i går i overkant av 28.000 aksjer i selskapet.

Rekordsterke kontantstrømmer

Norwegian Energy Company har gått som en kule på børsen i år. Aksjekursen er opp fra 150 til nesten 400 kroner, noe som tilsvarer en kursøkning på over 160 prosent. Kun siden publiseringen av kvartalstallene er aksjen opp nesten 10 prosent.

Et av høydepunktene markedet kan ha bitt seg merke i fra kvartalsrapporten, var en graf i Norecos presentasjonsmateriale. Den viste en fri kontantstrøm i 2024 på 1 milliard dollar, tilsvarende 10,2 milliarder norske kroner, med nåværende priskurve på olje og gass. Til sammenligning har Noreco en børsverdi på 10,23 milliarder kroner i dag.

– Fri kontantstrøm før investeringer er ca. 60 kroner pr. aksje for kvartalet. Dette tallet taler kanskje for seg selv, sa Rustad i et intervju med Finansavisen tirsdag.

Prissikringsstrategi

Styreleder Riulf Rustad pekte også på Norecos prissikringsstrategi. Han mente de realiserte prisene kan komme til å stige dersom oljeprisen holder seg på nåværende nivåer.

– Den gjennomsnittlige effektive oljeprisen kommer nok til å stige etter hvert som eldre prissikringsavtaler går ut og erstattes med nye. Spesielt om prisene holder seg på samme nivå. Vi fortsetter å holde halvparten av produksjonen. Dette er et nivå vi ønsker å ligge på langsiktig, sier Rustad.

Analytiker Sander Solheim i Fearnley Securities tok mandag denne uken opp dekning på Noreco med et kursmål på 527 kroner.