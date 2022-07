Kepler oppgraderer bankaksje

Kepler Cheuvreux oppgraderer sin anbefaling på Storebrand til kjøp fra hold. Kursmålet høynes til 91 kroner, fra tidligere 88 kroner. Det fremgår av en oppdatering onsdag.

Mandag meldte Storebrand at rapportert solvensmargin for andrekvartal 2022 var ventet å bli om lag 195 prosent. I oppdateringen fra meglerhuset viser Kepler til at den positive solvensnyheten tyder på at Storebrand har 4,8 milliarder kroner mer i kapital enn det meglerhuset trodde på forhånd.

«Vi tror at Storebrand kan guide 17 prosentenheter pr. år med generering av solvenskapital, som bør øke markedets forventninger til utbytte og tilbakekjøp», skriver meglerhuset, som ikke utelukker annonseringen av en mer generøs utbyttepolitikk.

TDN Direkt