Danske Bank senker sitt kursmål for Nordic Semiconductor fra 270 til 250 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Danske Bank skriver at Nordic Semiconductors resultat for andre kvartal var i tråd med forventningene, men at guidingen for tredje kvartal var noe svakere enn ventet. I tillegg peker de på nedstenginger i Kina og vedvarende problemer i forsyningskjeden.

Både Carnegie og UBS nedjusterer også sine kursmål på Nordic Semiconductor i dag til henholdsvis 155 og 165 kroner.

Rekordtall

Nordic Semiconductor la tirsdag frem rekordhøye inntekter for andre kvartal. Selskapet fikk en omsetning på 200,2 millioner dollar, opp 35,6 prosent fra 147,6 millioner dollar samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 51,9 millioner dollar i andre kvartal, opp 78,1 prosent fra 29,2 millioner dollar samme periode året før. Analytikerne hadde på forhånd sett for seg 51 millioner dollar.

Komponenttrøbbel

Halvleder-produsenten har opplyst at inntektene fremdeles er begrenset av komponentmangel, og at det jobbes kontinuerlig mot å øke tilgangen av komponenter.

– Selskapet gjør to ting for å øke tilgangen av komponenter, sa konsernsjef i Nordic Semiconductor Svenn-Tore Larsen i et intervju med Finansavisen tirsdag.