Ifølge Citi Group bør investorer kjøp aksjer i investeringsbanken JP Morgan før selskapet legger frem kvartalstall torsdag 14. juli.

Analytiker i Citi Keith Horowitz oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, og peker på et solid fundament som bør være attraktivt for investorer. Han mener også at siste tids kursnedgang gir en god kjøpsmulighet. Så langt i år er aksjen ned 28 prosent på New York-børsen.

– Vi oppgraderer JP Morgan til kjøp da vi tror investorer vil se etter solide selskaper med god ledelse og selskaper med sunne balanser. Vi mener JP Morgan oppfyller begge kriteriene. Ettersom aksjen har falt såpass mye i år, mener vi aksjen er underpriset og vi anser dagens kurs som et attraktivt kjøpstidspunkt.

Nedjusterer kursmål

Til tross for kjøpsanbefalingen nedjusterer Citi kursmålet i aksjen med om lag 7 prosent, fra 145 dollar til 135 dollar. Det nye kursmålet reflekterer en oppside på 20 prosent fra tirsdagens sluttkurs.

JP Morgan slipper kvartalstall i en tid der resesjonsfrykt har gjort investorer bekymret for å eie bankaksjer. Resesjon betyr ofte større kredittap for banker.

Citi mener på den andre siden at høyere renter, noe som kan være positivt for banker, kan gjøre opp for den økende kredittrisikoen.