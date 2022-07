Onsdag steg Twitter-aksjen 8 prosent etter at Hindenburg Research sa at de hadde tatt en betydelig aksjeposisjon i selskapet. Kjøpet kommer etter at Tesla gründeren i forrige uke meddelte at han ville trekke seg fra avtalen om å kjøpe Twitter til 44 milliarder dollar. Dette førte selskapet til å saksøke det som ofte omtales som verdens rikeste mann.

– Musk har spilt kortene sine svært dårlig, mye gjennom dårlig rådgivning og lite gjennomtenkte tweets, sa grunnlegger av Hindenburg Nate Anderson til Financial Times.

– Twitter har en god sak, sa Anderson.

We have accumulated a significant long position in shares of Twitter.Twitter s complaint poses a credible threat to Musk s empire. — Hindenburg Research (@HindenburgRes) July 13, 2022

Det New York-baserte selskapet er mest kjent for sine aktive shortposisjoner, og har blant annet shortet aksjer som Nikola og RCL med stor suksess. Tidligere i år gikk de også short i Twitter etter Musk kom med bud på selskapet. Hindenburg mente da det var betydelig risiko for at avtalen med Musk ville blitt gjennomført til en lavere pris enn det avtalte 54,2 dollar per aksje, og de traff blink på veddemålet. Nå tror de aksjen kan være et godt kjøp.

– Vi publiserte først at vi var short i aksjen når kursen var 48 dollar. Vi lukket den posisjonen med et veldig godt resultat. Nå tror vi selskapet kan være et godt kjøp, sa Anderson til Financial Times.

Musks problem

Ifølge Musk er det Twitter som har brutt vilkårene i avtalen ved å ikke dele nok informasjon rundt falske kontoer på plattformen. Dette er problematisk for Musk siden han i utgangspunktet sa at han ønsket å kjøpe selskapet for å bekjempe problemene rundt akkurat dette, ifølge Hindenburg.

– Dette er den verste begrunnelse Musk kunne ha valgt for å terminere avtalen, sa Anderson.

– I stedet for å bære byrden av markedsnedgangen slik som avtalen krever , så vil Musk føre dette over til Twitters aksjonærer, skrev selskapet i klagen sin mot Musk.

Twitter aksjen endte gårsdagen i 36,75 dollar opp fra mandagens bunnotering på 32,64 dollar per aksje. Om Musk skulle bli tvunget til å gjennomføre oppkjøpet vil det tilsvare en premium på nesten 50 prosent fra gårsdagens sluttkurs.