Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 1,0 prosent, at S&P 500 vil falle 1,1 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 27,71.

Onsdag kom nye inflasjonstall fra USA som overrasket på oppsiden. Konsumprisindeksen i USA steg 1,3 prosent i juni og var opp 9,1 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 1,1 prosent på månedsbasis og 8,8 prosent på årsbasis. Dette er den høyeste noteringen siden november 1981.

DNB Markets understreker i en rapport at juni var nok en måned der den faktiske prisveksten i USA oversteg forventningene. Analytiker Kelly Chen mener de overraskende høye inflasjonstallene betyr at det enda mer må til for å tilbake prisstabilitet i USA.

«Prisingen i OIS-markedet har steget etter inflasjonstallene, slik at en heving av Fed på 100 bp nå i juli også ligger inne med god sannsynlighet, og også 75 bp i september har blitt delvis priset inn. Samtidig som utsiktene for en enda raskere renteoppgang, og en høyere rentetopp på 3,75 prosent er kommet inn, har synet på at Fed må i gang med å kutte rentene raskere i 2023 også blitt bakt inn», skriver Chen i en rapport.

Klokken 14.30 offentliggjøres nye tall som viser utviklingen i antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA.