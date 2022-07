Dårligste første halvår noensinne for Halvorsen

Viking Global, et amerikansk hedgefond grunnlagt av den tidligere marinejegeren Ole Andreas Halvorsen, hadde sitt verste første halvår noensinne i 2022.

Selskapets største fond, som forvalter i underkant av 200 milliarder kroner, hadde en avkastning på 2 prosent i juni.

Likevel er fondet ned 7,4 prosent hittil i år.

Til sammenligning har S&P 500-indeksen falt nesten 21 prosent i samme periode.

«Lavere netto eksponering og bedre balanse mellom våre longs og shorts etter bransje og verdsettelsesmultipler reduserte virkningen av markedets brede nedsalg», skrev selskapet i et aksjonærbrev, ifølge Bloomberg.

Vil investere i vanskeligstilte selskaper

I brevet nevner de at deres beste trades hittil i 2022 har vært short-posisjoner mot finansielt svake selskaper innen helse-, finans- og teknologibransjen.

«Våre shorts i ulønnsomme, vekstorienterte selskaper produserte betydelig alfa (avkastning over markedsavkastningen) i løpet av kvartalet», skrev de i brevet.

Blant deres dårligste posisjoner finner man selskaper som Amazon og General Electric, som begge har falt omtrent 35 prosent i år, mens selskapets mindre long-posisjoner har falt rundt 24 prosent.

Fondets investeringer, i tillegg til investorers uttak av midler, skal ha bidratt til å redusere Viking Globals totale forvaltningskapital med over 100 milliarder kroner hittil i år, som nå skal være på rundt 380 milliarder kroner.

I aksjonærbrevet nevnes det at Viking Global nå har «redusert risikoen betraktelig» i porteføljen og at de fremover vil øke eksponeringen mot selskaper med forutsigbare kontantstrømmer, noe de tror vil bidra til å beskytte porteføljen mot uventede markedsbevegelser og makroøkonomiske svingninger.

Videre nevnes det at Viking Global planlegger å lansere et nytt fond,Viking Structured Capital, som skal investere i økonomisk vanskeligstilte selskaper.

«Bedrifter som behøver kapital står i økende grad overfor det vanskelige valget om å skaffe egenkapital til lave verdivurderinger eller dyr gjeld med dårlige vilkår. Vi tror dette er begynnelsen av et paradigmeskifte i markedene og at Viking er godt posisjonert for å kapitalisere på dette», ble det skrevet i brevet.