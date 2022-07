Rød børsdag på Wall Street

Pilene peker svakt ned på amerikanske børser ved stengetid på Wall Street.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,46 prosent til 30.630,01 poeng.

stengte ned 0,46 prosent til 30.630,01 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen sank med 0,3 prosent til en sluttnotering på 3.790,25 poeng.

-indeksen sank med 0,3 prosent til en sluttnotering på 3.790,25 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,03 prosent, og står nå i 11.251,19 poeng.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent, mens «fryktindeksen» VIX stiger 2,7 prosent til 27,51.

Olje

Utviklingen er nokså flat på oljemarkedet ved stengetid på Wall Street.

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,02 prosent, og et fat koster nå 99,58 dollar. Samtidig synker WTI-oljen noe mer med 0,26 prosent, til en pris på 96,05 dollar per fat.

De amerikanske råoljelagrene var opp 3,3 millioner fat i forrige uke, ifølge EIA. På forhånd var det ventet at lagrene skulle falle med 200.000 fat, ifølge Trading Economics.

Platts noterer at de totale amerikanske råoljelagrene falt med 3,6 millioner fat etter å ha tatt hensyn til endringene i de amerikanske strategiske petroleumsreservene.

Ned

Den amerikanske JP Morgan endte dagen ned 3,49 prosent til en kurs på 108 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet la frem skuffende kvartalstall torsdag.

Konkurrenten Morgan Stanley endte dagen ned 0,39 prosent etter en kraftig opphenting på slutten av dagen. Kursen står nå i 74,69 dollar per aksje. Morgan Stanley la også frem kvartalstall torsdag.

Vaksineselskapet Moderna hadde en tung dag på børs, og endte dagen ned 6,61 prosent til en kurs på 159,92 dollar.

Opp

Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group steg torsdag med 0,6 prosent til en kurs på 10,13 dollar. Dette kommer etter en oppgang i Baltic Dry-indeksen.

Drikkeprodusenten Pepsi steg med 0,52 prosent til en kurs på 170,98 dollar per aksje. Selskapet la frem andrekvartalstall som leverte over forventningene.

Tesla endte dagen opp 0,54 prosent til en kurs på 714,94 dollar. Oppgangen kom til tross for at det torsdag morgen ble kjent at en av toppene i selskapet går av.

Teknologigiganten Apple hadde en sterk dag på børs med en oppgang på 2,05 prosent til en kurs på 148,47 dollar per aksje.

Kryptovaluta

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, stiger ved stengetid på Wall Street med 1,75 prosent til en pris på 20.597,7 dollar per «coin».

Samtidig stiger de andre store valutaene Ethereum og XRP med henholdsvis 7,21 og 1,68 prosent.

Kryptomarkedet har vært gjennom et krakk den siste tiden, der bitcoin har sunket med over 55 prosent så langt i år. Torsdag kom det britiske finansdepartementet ut med en anbefaling om at de mener kryptoselskaper bør tillegges flere og større reguleringer enn det som er det nåværende tilfellet.