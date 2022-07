Carasent , der John Fredriksens investeringsselskap Aeternum Capital er nest største aksjonær, straffes med 2 prosent etter at marginene falt i andre kvartal.

Andre nyheter

Hynion er opp 0,8 prosent etter at svenske myndigheter har støttet to hydrogenstasjoner med over 60 millioner svenske kroner.

Cyviz stiger 7 prosent etter kontrakt på 2,45 millioner dollar med en strategisk forsvarskunde i Midtøsten. Kunden investerer i det som kommer til å bli et av verdens største kommando- og kontrollsentre.

PGS er opp 2,1 prosent etter å ha gått inn som storeier i deepC Store i bytte mot leveranse av geologiske og geofysiske tjenester.

Golden Ocean markerer seg ved å stige nesten 5 prosent. Borr Drilling synker 0,1 prosent til 27,52 kroner etter gårsdagens krakk. Riggselskapet varslet fredag om en kontrakt i Thailand.

DNB er dagens tungvekter som utmerker seg negativt. Aksjen er ned nesten 2,5 prosent til 178 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene har hentet seg inn igjen fredag etter et markant fall torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 101,37 dollar pr. fat, opp 2,29 prosent så langt i dag. WTI-oljen er opp 1,96 prosent til 97,66 dollar pr. fat.

– Oljen handles veldig i takt med hva Federal Reserve gjør, og innvirkningene det kan ha på både dollaren og etterspørselsødeleggelse, sier global sjefstrateg Stephen Innes i SPI Asset Management til Reuters.

– Med et marked som har falt tilbake til en 75 basispunkters renteøkning som «base case» neste uke fra 100 basispunkter i går, har oljeprisene og det bredere markedet litt mer pusterom i dag, fortsetter han.

Equinor er opp 2,7 prosent til 330,60 kroner, Aker BP stiger 1,7 prosent til 325,70 kroner og Vår Energi stiger 2,8 prosent til 35,78 kroner.