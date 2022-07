Det går mot en positiv start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rolig start på New York-børsen. Ifølge Marketwatch ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil stige 0,2 prosent mens Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,94 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,3 prosent til 26,46.

Fredag vil store selskaper som Wells Fargo og Citigroup presentere sine kvartalstall.

«Skulle den økonomiske utviklingen i USA svekke seg ytterligere, vil banksektoren merke dette mer enn mange andre sektorer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Christopher Waller, kjent som en av haukene i Federal Open Market Committee, adresserte de overraskende høye inflasjonstallene for juni i en tale han holdt torsdag.

«Tatt i betraktning KPI for juni, så støtter Waller enda en heving på 75 bp, noe som vil løfte styringsrentene til 2,5 prosent, et nivå Waller anser som nær nøytralrenten, der pengepolitikken hverken stimulerer eller strammer inn», skriver analytiker Kelly Chen i en rapport fra DNB Markets.

Fredag offentliggjøres følgende makrotall i USA: