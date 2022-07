Kutter kursmål - ser fortsatt solid oppside

Finansselskapet BMO Capital Markets mener at avkastningsmuligheten i tech-giganten Microsoft vil være begrenset i tiden fremover.

BMO kutter kursmålet fra tidligere 345 dollar til 305 dollar per aksje. Med torsdagens stengningskurs på 254,08 tilsvarer det nye kursmålet fortsatt om lag 20 prosent oppside.

– Samtidig som vi fortsatt ser verdsettelsen som attraktiv fra et kjøpsperspektiv og en god risk/reward, nedjusterer vi kursmålet. Dette er hovedsakelig på grunn av makroøkonomiske forhold, der en potensiell resesjon vil treffe teknologisektoren hardt, skriver analytiker i BMO Keith Bachman til CNBC.

Spår lavere inntekter

BMO har også nedjustert prognosene for fremtidig inntjening, der de spesielt peker på den sterke dollarkursen som lite gunstig.

– Bekymringene våre rundt dollarkursen har økt den siste uken da dollarkursen har fortsatt å styrke seg. Vi tror den høye dollarkursen vil påvirke inntekt for resten av året samt for 2023, så vi nedjusterer inntektsestimatene for Microsoft for de neste fem månedene, skrives det.

Sterk utvikling for dollar

Dollarkursen har steget med nesten 13 prosent så langt i år mot et utvalg av verdens største valutaer. BMO mener at dette vil sette press på amerikanske selskaper som selger mye utenfor de amerikanske landegrenser.

Til tross for bekymringene mener BMO at aksjen fortsatt burde stige 20 prosent, og at selskapet er solid.

– Vi tror fortsatt at Microsoft har både offensive og defensive kvaliteter som på sikt kan generere sterk inntektsvekst på sikt. Over de siste åtte kvartalene har selskapet levert inntekter som i snitt har ligget 3 prosent over konsensus, avslutter Bachman.