Spår ellevill oppgang i norsk shippingfavoritt

Analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet i Höegh Autoliners fra tidligere 64 kroner til 70 kroner per aksje. Haugen gjentar med dette kjøpsanbefalingen.

Mandag står kursen i 30 kroner etter en oppgang på over 4 prosent så langt i dag. Dersom det nye kursmålet innfris, tilsvarer dette en oppside på over 130 prosent.

Meglerhuset mener at aksjene innen segmentet har blitt tynget av en høyere risiko for resesjon i flere OECD-land, men argumenterer for at bilsalget allerede er på "resesjonsnivåer", ikke som følge av lav etterspørsel, men et lavt tilbud av nye biler. Dermed vil trolig en nedside i salget, og dermed den sjøbårne bilhandelen, være begrenset, skriver TDN Direkt.

Analytikerfavoritt

I tillegg til ABG Sundal Collier dekker tre andre norske meglerhus aksjen, og samtlige anbefaler kjøp.

Fredrik Ness i SEB Bank opererer med et kursmål på 50 kroner per aksje, som tilsvarer en oppside på 66 prosent. DNB Markets og Pareto Securities har kursmål på henholdsvis 51 og 52,11 kroner per aksje.

Höegh Autoliners har så langt i å vært en av vinnerne på Oslo Børs, med en oppgang på over 30 prosent.