Storbank og Buffett-favoritt leverte mandag formiddag tallene for årets andre kvartal.

Det har vært spent i forkant av resultatene etter variable resultater fra de andre storbankene, hvor JP Morgan skuffet stort, mens Citigroup leverte over forventning.

Bank of America antas å være en av de største konsumentbankene i USA, og burde derfor være blant de som tjener best på stigende renter. På den andre siden har samtlige storbanker rapportert betydelig svakere omsetning fra investment banking.

Både Wells Fargo og JP Morgan så seg også tvunget til å gjennomføre betydelige nedskrivninger i låneporteføljen.

Bank of America omsatte i kvartalet for 22,7 milliarder dollar, mot ventet 22,67 milliarder. Resultatet per aksje kom på 0,73 dollar per aksje mot ventet 0,78 dollar, ifølge kvartalsrapporten.

Dette er en nedgang på 33 prosent fra fjorårets andre kvartal.

Aksjen stiger svakt i førhandelen i USA, og er ned rett i underkant av 30 prosent så langt i år.