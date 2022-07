– Disse aksjene handles til store rabatter

Markedsstrateg David Sekera i Morningstar tror at bear-markedet i tech-sektoren begynner å nærme seg en ende.

Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq er ned 27 prosent så langt i år, der flere av de store teknologiselskapene har prestert svakt. FAANG-aksjene, som omfatter Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (Google), har i takt med markedet falt betydelig i år.

Nå skriver Sekara at aksjene har falt for mye, og skriver til CNBC at flere av selskapene handles til store rabatter.

God risk/reward

Sekara peker på at eksempelvis Meta, tidligere Facebook, er så billig at det foreligger en sikkerhetsmargin. Å identifisere en sikkerhetsmargin er en strategi som blant andre investor-guru Warren Buffet har benyttet seg av, og strategien baserer seg på å finne aksjer med en rettferdig pris som er under markedsprisen.

Sekara mener at sikkerhetsmarginen tilbyr en god risk/reward for FAANG-aksjene, og han påpeker spesielt at Meta og Alphabet handels til en pris som er langt under den rettferdige prisen. Alphabet handels til en pris som er om lag 35 prosent under det Morningstar mener er rettferdig verdi, mens Meta handles til 50 prosent rabatt.

– Det er alltid vanskelig å vite akkurat når aksjene vil stige eller synke til det som er rettferdig pris. Samtidig mener vi at du kan kjøpe Alphabet og Meta med en såpass stor sikkerhetsmargin at nedsiden er veldig begresent. Aksjene handles til store rabatter akkurat nå, skriver Sekara til CNBC.