Apple-aksjens fall på over 2 prosent var utvilsomt det viktigste som skjedde på New york-børsen på mandag. Teknologiaksjen, som i mange sammenhenger blir sett på som en ledende indikator på den amerikanske teknologisektorens utvikling, falt på nyheten om at selskapet planlegger å dempe nyansettelser samt redusere sine utgifter for å takle en potensiell økonomisk nedtur, ifølge Bloomberg.

Dårlig timing

Så langt i år er iPhone-produsentens aksjekurs ned omtrent 17 prosent, som er i takt med de brede amerikanske aksjeindeksene. Apple-nyheten undergravde hele markedet mandag, og andre store internettplattform-aksjer som Alphabet og Microsoft falt henholdsvis 2,5 og 1,0 prosent. Apple, som har vært blant selskapene som har slått Wall Street-forventningene gjennom hele pandemien, har oppbygget seg en status som en trygg aksje blant amerikanske investorer, og negative nyheter fra selskapet er derfor nødt til å skade hele markedssentimentet.

Kursfallet i Apple-aksjen var spesielt uvelkomment ettersom at det den siste tiden har virket som at den amerikanske teknologisektoren var på bedringens vei: Nasdaq 100, som er ned 27 prosent så langt i år, klarte fredag å komme seg over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Dette kunne tyde på at den nådeløse nedadgående trenden i teknologisektoren var over, men etter Apple-kunngjøringen snudde den fort tilbake til negativt territorium mandag.

Korreksjon

Spredningen mellom de potensielle inntjeningsmultiplene for S&P 500 Information Technology Sector og referanseindeksen S&P 500 startet året på det høyeste nivået siden 2004, og en «sunn korreksjon» har derfor vært på sin plass. Teknologiindeksens P/E-ratio (pris/inntjening) ble redusert til til 20,6 på mandag, etter å ha nådd en topp på over 30 i det første året av pandemien. I 2017 og 2018 lå ratioen relativt stabil på omtrent 20.

Investorer vil få mer klarhet denne uken når flere teknologiske tungvektere legger frem sine inntjeninger for andre kvartal. Netflix-aksjen, som er hardt straffet så langt i år, kommer med sine kvartalstall senere i dag tirsdag.