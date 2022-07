Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,7 prosent mens S&P 500 og Nasdaq vil stige 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 24,64.

Mandag var stemningen på New York-børsen bra helt til Apple kom på banen. Ifølge Bloomberg vil IT-giganten nå posisjonere seg for noe vanskeligere tider, noe som sendte aksjen ned over to prosent. Fra et makroperspektiv mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets at det fremstår noe pussig at et enkelt selskap skal være i stand til å skifte sentiment og diktere den overordnede utviklingen på denne måten. I tirsdagens førhandel stiger aksjen 0,5 prosent.

DNB Markets understreker at vi er inne i en periode med selskapsrapportering og Fed-blackout i forkant av rentemøtet senere i juli. Spekulasjonene om hva den amerikanske sentralbanken vil foreta seg kommer til å fortsette, men i fravær av konkrete uttalelser fra Fed-medlemmene, kan det se ut som selskapenes inntjening og videre planer får større fokus og gjennomslag.

Tirsdag slippes følgende makrotall i USA: