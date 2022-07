Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen onsdag 20. juli.

Det har vært to grufulle år på Oslo Børs for private equity-selskapet Altor. Og fallet bare fortsetter og fortsetter.

Det er Meltwater, XXL og SATS som har kollapset. Av 4,3 milliarder kroner i verdi 1. januar 2021, er det bare 1,48 milliarder kroner igjen. Det er en nedgang på 65 prosent.

Selskapet er imidlertid ikke bekymret og forteller at de ikke er styrt av kortsiktige svingninger i aksjekursen, men er langsiktige med en horisont på opptil 15 år.

Det var børsfest for Elkem etter knalltall. Som selger alt de kan produsere.

Ifølge ledelsen er de bortimot helt utsolgt. Kvartalstallene knuste forventningen, og det sendte aksjen opp over 10 prosent.

Den positive utviklingen kan i stor grad forklares av høye salgspriser og ble spesielt drevet av silikon produkter, sier konsernsjef Helge Aasen.

Komplett tok opp et kjempelån for å kjøpe NetOnNet for 3,8 milliarder kroner da aksjekursen var på topp. Nå har aksjen falt 70 prosent og det sammenslåtte selskapet prises til 2 milliarder.

Det var i februar i år at Stein Erik Hagen-dominerte Komplett kjøpte opp sin svenske konkurrent NetOnNet. Siden da har det gått en vei aksjen, og det er nedover.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bonus. Terje Erikstad i DN har sett på lønninger og bonuser i store selskaper hvor staten har en eierandel, og det er et interessant mønster.

Bonusene er mer regel enn unntak.

Man tenker seg at bonus oppnås når resultatet er over det forventede, men topplederne får bonus nesten hele tiden. Erikstad har et morsomt poeng.

Det mest nærliggende er da kanskje å bli kvitt skillet mellom bonus og fastlønn, og gi en sum til toppsjefen, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg tirsdag 0,24 prosent til 1,198 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 93 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 16 øre.

Andrekvartalstall:

Aker BP: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Pareto Bank: Kl. 07.30, presentasjon kl. 12.00

Makro:

Kina: Referanserente (LPR), kl. 03.15

Tyskland: PPI juni, kl. 08.00

UK: PPI juni, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse mai, kl. 10.00

Canada: KPI juni, kl. 14.30

USA: Bruktboligsalg juni, kl. 16.00

ØMU: Forbrukertillit juli, kl. 16.00

Annet:

Atlantic Sapphire: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30