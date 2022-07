Bred oppgang på Asia-børsene etter rally på Wall Street

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 2,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen utvikler seg noe svakere og er opp 2,1 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite med 0,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong stiger 0,9 prosent.

Den Sør-Koreanske Kopsi-indeksen legger også på seg 0,9 prosent, mens Senex i India stiger 1 prosent. I Australia stiger S&P/ASX 200-indeksen med 1,8 prosent. Straits Times i Singapore er opp 1,3 prosent.

Foruten den positive gårsdagen på Wall Street var det også rapporter om at Russland og Ukraina nærmer seg en avtale som vil avslutte blokaden av korneksport, og at Nord Stream 1 sannsynligvis vil starte gasseksporten etter at vedlikeholdet er fullført.

«Det er fortsatt mye usikkerhet rundt om de faktisk vil materialisere seg, (men) litt gode nyheter går langt i dette markedet,» sa Tai Hui, global markedsstrateg i JPMorgan Asset Management, til CNBC.

«Når det er sagt vil det sannsynligvis være en kortsiktig opptur i markedet ettersom det fortsatt er usikkerhet rundt Fed og bedriftens inntjening,» la han til.