Tekna har signert en kontrakt for salg av to TEK15-systemer til en verdi på 1,45 millioner canadiske dollar. Det fremgår av en melding onsdag.

Levering vil være i 2023. Systemene skal brukes i et statlig forskningssenter i Asia og av et privat selskap i USA for kommersielle FoU-formål.

TDN Direkt