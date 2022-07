Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Marketwatch ligger det an til at både Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 24,47.

Netflix publiserte tall for andre kvartal etter stengetid på New York-børsen tirsdag. Omsetningen endte på 7,97 milliarder dollar mens det var ventet en omsetning på 8,05 milliarder dollar. Resultatet pr. aksje (GAAP) endte på 3,20 dollar mot forhåndsestimatene fra Bloomberg på 2,92 dollar. Samtidig meldte selskapet at kundefrafallet i perioden var på 970.000 abonnementer. Ifølge Bloomberg var det ventet et frafall på 2 millioner kunder. Tirsdag gikk aksjen opp 5,6 prosent mens den stiger ytterligere 6,1 prosent i førhandelen.

Driftsinntektene til Baker Hughes falt fra 5,14 til 5,05 milliarder dollar i et kvartal som ble tynget av komponentmangel, inflasjonsdannelse i forsyningskjeden og suspendert Russland-virksomhet. Aksjen faller 5,9 prosent i førhandelen.

«Resultatsesongen for andre kvartal har startet vesentlig bedre enn ventet, spesielt for bankene. Investorene har svart med å sende indeksene verden over, oppover som en følge av dette, ikke minst i går», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.