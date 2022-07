Har tro på tech-gigant: – Kjøp ved kursfall

Analytiker Katy Huberty i investeringsbanken Morgan Stanley forventer at Apple legger frem andrekvartalstall under konsensusestimater da teknologigiganten har problemer med tilbudskjeden, samtidig som geopolitiske faktorer preger verdensøkonomien.

Samtidig mener analytikeren at dersom aksjen faller, er dette en kjøpsmulighet. Huberty skriver til CNBC at aksjen sannsynligvis vil falle noe på kort sikt, men at selskapet vil fortsette å vokse på lang sikt.

– Vi ser at utviklingen muligens vil være svak på kort sikt, men vi mener aksjen er en av de mest solide på markedet og vil styrke seg med tiden, skriver Huberty.

Kvartalstall

Huberty forventer at inntektene for andrekvartal vil ende på 80,6 milliarder dollar og 408,8 milliarder for 2022. Konsensusestimatene spår imidlertid at tallene vil ligge på henholdsvis 82,5 og 414,6 milliarder dollar.

Analytikeren peker på at konsensus underestimerer virkningene av at selskapet har trukket seg ut av det russiske markedet samt den sterke dollarkursen.

Hun mener samtidig at Apple er bedre rustet en andre tech-selskaper til å komme seg gjennom global økonomisk nedgang, som er hovedårsaken til at Goldman Sachs fortsatt anbefaler kjøp av aksje.

Huberty nedjusterer kursmålet smått fra 185 til 180 dollar per aksje, som innebærer en oppside på om lag 19 prosent fra torsdagens sluttkurs.